Reino Unido afasta investidores e perde £ 300 bilhões no 1º mês de gestão de Truss, afirma Bloomberg

Embora os ativos globais tenham sido afetados pelos esforços do banco central britânico para controlar a inflação crescente, a confiança no Reino Unido foi abalada. A liquidação de setembro devido a preocupações com os cortes de impostos do governo Truss fez com que a libra atingisse uma baixa recorde em relação ao dólar. Como resultado do revés econômico, o Banco da Inglaterra precisou intervir e a credibilidade do governo ficou abalada.