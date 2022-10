Macron pede a Erdogan que lute contra “qualquer evasão” de sanções anti-Rússia

PARIS, 6 de outubro – RIA Novosti. O presidente francês Emmanuel Macron pediu ao líder turco Tayyip Erdogan que combata “qualquer evasão” das sanções contra a Rússia, informou a Agence France-Presse, citando o Palácio do Eliseu.

“O presidente enfatizou a importância de manter o regime de sanções europeu para pôr fim à escalada do conflito pela Rússia e pediu que se combata qualquer estratégia para contorná-los”, disseram os líderes no Palácio do Eliseu após a conversa.