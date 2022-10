Deputados alemães pedem expulsão de Berlusconi — CMIO

O Partido Popular Europeu está sob pressão para expulsar o Forza Italia se apoiar um governo de direita na Itália, informa o Politico

Vários eurodeputados alemães pediram ao principal grupo conservador do Parlamento Europeu que expulse Silvio Berlusconi e seu partido se ele optar por apoiar Giorgia Meloni e seu partido. “extrema direita” coligação na Itália.

Em uma carta publicada pelo Politico na quarta-feira, três eurodeputados alemães exigiram que Manfred Weber, líder do Partido Popular Europeu (PPE), que detém o maior número de assentos no Parlamento Europeu, expulse o Forza Italia da coalizão, a menos que seu líder e ex-italiano PM Berlusconi abandona Meloni.

No mês passado, Meloni e seu partido Irmãos da Itália (FI) lideraram um bloco de direita – que incluía os partidos Forza Italia de Berlusconi e Liga de Matteo Salvini – a uma vitória esmagadora nas eleições parlamentares antecipadas, garantindo a maioria nas duas casas do parlamento do país. .

Meloni deve agora formar o governo mais direitista da Itália desde a Segunda Guerra Mundial e provavelmente se tornará a primeira primeira-ministra do país.

No entanto, alguns em Bruxelas ficaram preocupados com a perspectiva de um grupo de direita chegar ao poder na Itália. “Não é tarde demais para impedir um governo de extrema direita de Giorgia Meloni na Itália”, escreveram os eurodeputados alemães, rotulando os extremistas do partido FI e insistindo que as suas posições populistas são “incompatível com os valores centrais da Europa”.













Os autores da carta, Daniel Freund dos Verdes, Katarina Barley dos Socialistas e Democratas e Moritz Korner do liberal Renew Europe, argumentam que os membros do PPE não devem ser autorizados a trazer um “governo de extrema direita ao poder”, e que os valores fundamentais da UE não devem ser sacrificados para ganhar poder.

“O firewall contra os inimigos de direita da democracia” não pode desmoronar-se, proclamaram os eurodeputados.

“Por isso, pedimos a você, como presidente do Partido Popular Europeu, que comunique aos seus membros na Itália que não deve haver participação do PPE em um governo de extrema direita na Itália”. os três parlamentares exortaram Weber, ressaltando que se o Forza Itália decidir co-eleger Meloni como primeiro-ministro, o partido deveria ter “sem futuro” no PPE.

O secretário-geral do PPE, Thanasis Bakolas, respondeu à carta, chamando-a de “um insulto direto e absoluto à vontade democrática do povo italiano” que ele disse que seriam os juízes da coalizão de Meloni.

Ele prometeu que o PPE era “absolutamente comprometido” para a Forza Itália e “tudo o que está fazendo para garantir que o próximo governo da Itália atenda aos melhores interesses de seu povo”.