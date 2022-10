OPEP+ confirma corte na produção de petróleo — CMIO

A maior redução de produção desde o início de 2020 ocorreu apesar da pressão dos EUA para bombear mais

Os estados membros da Opep + concordaram com um corte de produção de petróleo de dois milhões de barris por dia, diz um comunicado publicado no site do grupo.

A redução, que é o maior corte desde o início de 2020, entrará em vigor em novembro, anunciou o cartel na quarta-feira.

Segundo a OPEP, o passo vem “à luz da incerteza que envolve as perspectivas econômicas globais e do mercado de petróleo, e a necessidade de aprimorar a orientação de longo prazo para o mercado de petróleo, e em linha com a abordagem bem-sucedida de ser proativo e preventivo, que tem sido consistentemente adotada” pelo grupo.

Os cortes são muito mais severos do que a maioria dos especialistas previu no início desta semana e agora devem conter a última queda nos preços globais do petróleo.

Os ministros de Energia do grupo Opep+ liderado pela Arábia Saudita e seus aliados não-membros, incluindo a Rússia, realizaram uma reunião na sede do cartel em Viena na quarta-feira pela primeira vez desde o início da pandemia no início de 2020.













A decisão sobre a redução da produção ocorre apesar do intenso lobby da Casa Branca para manter a produção de petróleo nos níveis atuais ou superiores – algo que o presidente dos EUA, Joe Biden, esperava garantir durante sua visita à Arábia Saudita em julho.

Na terça-feira, a CNN citou um alto funcionário não identificado dizendo que Washington havia mobilizado todos os recursos disponíveis antes da reunião do cartel de petróleo, com o governo Biden “tendo um espasmo e pânico.” Os esforços foram descritos como “tirando as luvas.” Alguns dos pontos de discussão elaborados pelo governo dos EUA sugeriram que o possível corte seria visto como “um ato hostil” e um “desastre total.”

Enquanto isso, a maioria das autoridades dos estados membros da OPEP + disse que qualquer redução seria um “técnica, não uma decisão política” e citou um “risco de recessão” como contribuindo para os cortes, pois entraram na sede da OPEP em Viena.

Suhail Al Mazrouei, ministro da Energia dos Emirados Árabes Unidos (EAU), disse que a OPEP+ é um “organização técnica”, quando perguntado se a proposta poderia prejudicar as relações com os EUA.

