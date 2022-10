O secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, disse anteriormente à RIA Novosti que as palavras de Zelensky nada mais são do que um apelo ao início de uma guerra mundial, e a responsabilidade por isso deveria ser dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, que na verdade dirigir as ações de Kyiv. Ele também enfatizou que todos os países do mundo devem prestar atenção às palavras de Zelensky.