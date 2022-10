Israel coloca militares em alerta após rejeitar acordo com o Líbano – CMIO

Com as eleições se aproximando, o governo rejeitou as emendas de Beirute a um acordo de fronteira intermediado pelos EUA

O ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, ordenou que tropas perto da fronteira com o Líbano estivessem em prontidão na quinta-feira, em meio a relatos de que o país rejeitou as emendas de Beirute a um compromisso de fronteira proposto pelos EUA. A disputa de fronteira marítima envolve campos de gás natural que ambos os vizinhos procuram explorar.

Após consultas com o estado-maior geral, Gantz ordenou que as Forças de Defesa de Israel “prepare-se para qualquer cenário em que as tensões aumentem na arena norte – incluindo prontidão de defesa e ataque”, de acordo com o Jerusalem Post.

A ordem foi uma confirmação indireta de relatórios no início do dia de que Israel havia rejeitado as emendas do Líbano ao acordo, redigidas pelo enviado dos EUA Amos Hochstein e apresentadas a ambos os lados no último fim de semana.

De acordo com a Al Jazeera, o rascunho de Hochstein recebeu uma “recepção preliminar principalmente calorosa” de ambos os lados. O Líbano apresentou sua resposta na terça-feira, mas na quinta-feira Israel rejeitou essas modificações. Embora o acordo não tenha sido tornado público, a mídia israelense disse que permitiria ao país explorar livremente o campo de gás de Karish.

A questão principal parece ser a relutância do Líbano em aceitar uma “linha de bóia” como uma fronteira internacional de fato, dado que os dois países ainda estão tecnicamente em guerra.













O primeiro-ministro interino Yair Lapid rejeitou a “mudanças substanciais” Líbano tentou fazer, um oficial israelense disse à Al Jazeera, acrescentando que “Israel não comprometerá sua segurança e interesses econômicos.”

A proposta original de Hochstein foi bem recebida pelo Hezbollah e descrita como “no caminho certo para afirmar os direitos do Líbano sobre todas as suas águas” pelo primeiro-ministro libanês Najib Mikati no início desta semana. Beirute ainda está esperando pela resposta oficial de Israel às emendas.

Gantz também argumentou a favor do acordo, dizendo que “prejudicar o Irã” e Hezbollah. No entanto, o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu chamou isso de “acordo de rendição” e insistiu que Israel precisa “liderança diferente”. As eleições israelenses – as quintas em quatro anos – estão marcadas para 1º de novembro.

Beirute e Jerusalém disputam uma área marítima de aproximadamente 860 quilômetros quadrados, que se acredita ser rica em petróleo e gás natural. As negociações estão em andamento desde 2020, complicadas pelo fato de Israel e Líbano não terem relações diplomáticas oficiais.