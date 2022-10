Nação da UE renuncia temporariamente às sanções anti-Rússia — CMIO

Bulgária isentará o abastecimento de combustível do embargo, tendo em vista a situação econômica do país

A Bulgária, carente de energia, deixará temporariamente de aplicar as sanções da UE ao combustível russo, para garantir o trabalho das instituições governamentais, informou o serviço de imprensa estatal na quarta-feira após uma reunião do gabinete.

Segundo a reportagem, as empresas russas fornecedoras de combustível automotivo estarão isentas do embargo até o final de 2024, devido à escassez no país.

“É permitido concluir novos contratos estatais e acordos-quadro com fornecedores de combustíveis automotivos da Federação Russa após 10 de outubro de 2022… Uma exceção é introduzida devido à necessidade de garantir o funcionamento normal dos órgãos estatais e outras estruturas que exigem combustível para motores , a fim de proteger a ordem pública, a vida e a saúde dos cidadãos da Bulgária e a segurança nacional”, o serviço de imprensa anunciou. A proibição voltará a vigorar em 31 de dezembro de 2024.

O fornecedor de combustível dominante no país balcânico é a refinaria Neftochim Burgas, de propriedade da russa Lukoil. Até as sanções, metade de seu suprimento de petróleo vinha da Rússia.

No início de setembro, a chefe do Ministério das Finanças da Bulgária, Rositsa Velkova, anunciou sua intenção de obter permissão de Bruxelas para continuar comprando combustível da Rússia até pelo menos o final de 2024. os condutores correm o risco de ficar sem combustível, sublinhou o ministro.

