A República Popular de Donetsk (DPR) vem aumentando a oferta de carvão no exterior e está em grande demanda, afirma Vitaly Khotsenko

O carvão extraído na República Popular de Donetsk (DPR), rica em minerais, está sendo exportado para Türkiye, de onde vai para países do Oriente Médio e África, disse o primeiro-ministro da República Democrática do Congo, Vitaly Khotsenko, à RIA Novosti na quarta-feira.

Em entrevista explicou que o carvão está a ser exportado para mercados tradicionais onde o carvão é procurado. Segundo Khotsenko, o carvão extraído na região é de alta qualidade e, por isso, tem demanda internacional.

A DPR, rica em minerais, possui o quarto maior campo de carvão da Europa, com suas reservas extraíveis estimadas em mais de dez bilhões de toneladas. Em fevereiro, 115 minas de carvão estavam operando em Donbass, produzindo cerca de 70 milhões de toneladas de matéria-prima por ano.

Na manhã de quarta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, assinou a lei de quatro tratados de unificação com as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, bem como com as regiões de Kherson e Zaporozhye, que votaram esmagadoramente pela adesão à Rússia em referendos em setembro.

