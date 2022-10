Cidades alemãs sobrecarregadas com refugiados ucranianos – mídia — CMIO

Mais de um milhão de refugiados ucranianos vivem agora na Alemanha, de acordo com o Ministério do Interior

Cidades e vilas alemãs quase atingiram suas capacidades de acomodação em meio a um afluxo maciço de refugiados ucranianos, disseram os chefes de cerca de duas dúzias de municípios no estado de Baden-Wurttemberg, no sudoeste do país, em uma carta aberta à ministra do Interior Federal Nancy Faeser, Suddeutsche Zeitung (SZ ) relatado esta semana.

As autoridades locais esgotaram todos os recursos para ajudar os recém-chegados, diz a carta assinada por 23 líderes municipais, em um pedido desesperado de ajuda. Os funcionários disseram que estavam em um “situação extremamente precária” e estão ficando sem espaço para reassentar as pessoas.

Os municípios “têm as costas contra a parede”, diz a carta de sete páginas vista por SZ, acrescentando que são “em um ponto de inflexão perigoso” e pedindo apoio às autoridades federais.

O número de refugiados ucranianos que vivem na Alemanha ultrapassou a marca de um milhão no final de setembro, observou SZ, citando dados do Ministério do Interior. O governo agora espera que esses números aumentem mais durante o inverno, dependendo da trajetória da guerra na Ucrânia.

O número de migrantes que chegam à Alemanha da Síria, Iraque, Afeganistão e Turquia pela chamada "Rota dos Balcãs" também está aumentando, alertam as autoridades.













“Precisamos de mais coordenação entre os governos federal e estadual quando se trata de distribuir aqueles que buscam proteção”. Markus Lewe, chefe da Associação de Cidades Alemãs e prefeito da cidade alemã ocidental de Munster, disse à SZ. Exortou as autoridades federais e regionais a fornecerem ajuda “como prometido” e para “ajustar seu financiamento ao alto número de refugiados”.

O governo federal, no entanto, parece relutante em oferecer ajuda aos municípios em dificuldades. A questão do alojamento para refugiados é algo que as autoridades regionais devem ser responsáveis, disse o ministro federal das Finanças, Christian Lindner, apontando para a “distribuição de poderes” entre os governos federal e regional.

O ministro do Interior Faeser admitiu o aumento do número de refugiados “preocupações” ela e anunciou uma reunião do governo sobre a questão dos refugiados em 11 de outubro. De acordo com SZ, as autoridades federais planejam alocar € 2 bilhões (US$ 1,96 bilhão) para o problema este ano. No entanto, isso dificilmente seria suficiente, alertaram as autoridades.

“Estados federais [located] perto da fronteira em breve só será capaz de lidar com o afluxo de refugiados proporcionando alojamento temporário”, disse o ministro do Interior do estado alemão da Saxônia, Armin Schuster.