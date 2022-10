Gigante do fast-food aceita criptomoedas — CMIO

McDonald’s está permitindo que as pessoas paguem com Bitcoin e Tether em Lugano, Suíça

A gigante global de fast-food McDonald’s está aceitando bitcoin como forma de pagamento em seus restaurantes na cidade de Lugano, na Suíça, amiga das criptomoedas.

Na terça-feira, um vídeo de um minuto mostrando comida sendo pedida em um quiosque digital no McDonald’s e paga por meio de um aplicativo móvel foi postado no Twitter pela Bitcoin Magazine. O logotipo do Tether pode ser visto ao lado de um símbolo Bitcoin na máquina de cartão de crédito.

A mudança da empresa segue uma decisão do prefeito de Lugano de tornar Bitcoin e Tether “moeda legal de fato” na cidade. Em março, os moradores de Lugano foram autorizados a pagar seus impostos usando criptomoedas. Sob o projeto do prefeito, espera-se que os pagamentos em criptomoedas sejam estendidos a multas de estacionamento, serviços públicos e mensalidades para estudantes. Mais de 200 lojas e empresas da região também planejam aceitar pagamentos de criptomoedas por bens e serviços.

No ano passado, El Salvador se tornou o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda legal. Foi seguido pela República Centro-Africana em maio.

Enquanto isso, o McDonald’s disse em fevereiro que estava se preparando para entrar no metaverso. A rede de fast-food entrou com pedido de registro de 10 marcas no espaço virtual, incluindo planos de “um restaurante virtual com produtos reais e virtuais”, e “operar um restaurante virtual com entrega em domicílio.”

