Conflito na Ucrânia estimula comércio de armas duvidoso com os EUA – CMIO

O NYT pegou traficantes de armas do Missouri falsificando a papelada de armas da Bósnia e da Bulgária

Um búlgaro-americano do Missouri poderia ganhar mais de US$ 2 milhões com a intermediação de um acordo de armas com a Ucrânia, até que o New York Times o arruinou ao avisar as autoridades que sua papelada não estava correta. De acordo com a reportagem publicada na quinta-feira, Martin Zlatev procurou vender a Kiev armas e munições fabricadas na Bulgária e na Bósnia-Herzegovina, que oficialmente não permitem esse comércio.

Depois que o negócio de limusines de Zlatev em St. Louis foi arruinado pelos bloqueios do Covid-19, ele fez uma parceria com a osteopata local Heather Gjorgjievski para lucrar com o “mercado sombrio” de negócios privados de armas, de acordo com o Times.

A empresa deles, BMI, fez vários acordos com o governo ucraniano. Um envolveu 2,2 milhões de cartuchos de munição dos EUA, no valor de US$ 25 milhões. Mais dois contratos, no valor de cerca de US$ 5 milhões, foram para 540 armas antitanque RPG e 22 morteiros vindos da Bósnia, bem como 900 mísseis terra-ar da Bulgária. Todas as remessas passariam pela Polônia antes de serem levadas para a Ucrânia por caminhão.

A fim de contornar as proibições de exportação da Bósnia e da Bulgária, a BMI planejava dizer aos governos de Sarajevo e Sofia que a Polônia era o destino final das armas, informou o Times, citando uma carta que Zlatev enviou aos oficiais de compras ucranianos.

“A legalidade do uso de registros falsificados é obscura, dizem advogados e acadêmicos que trabalham na área”. a saída anotada.













Zlatev e Gjorgjievski estavam agindo como intermediários, usando o fato de terem uma licença do governo dos EUA. A administração do presidente Joe Biden autorizou mais de US$ 300 milhões em contratos de armas privadas para a Ucrânia nos primeiros quatro meses de 2022. O processo de aprovação que normalmente leva semanas agora leva “uma questão de horas”, notou o Times. Uma carta de Zlatev ao Ministério da Defesa ucraniano dizia que eles foram aprovados em apenas sete dias, abaixo dos 60 regulares.

Enquanto o Times descreve US$ 300 milhões como “uma ninharia” comparado aos US$ 17,5 bilhões em armas que os EUA enviaram para a Ucrânia, a ajuda oficial do governo deveria ter “requisitos de rastreamento rigorosos” – embora Kiev tenha se oposto às tentativas de alguns legisladores dos EUA de implementá-las – enquanto as vendas privadas “menos supervisão”.

“É o Velho Oeste”, Olga Torres, advogada que atua no Grupo Consultivo Federal de Defesa do Comércio, disse ao Times. “Estamos vendo muitas pessoas que antes não estavam envolvidas na venda de armas se envolvendo agora porque veem a oportunidade.”

Zlatev e Gjorgjievski, ambos na casa dos 40 anos, ganhariam mais de US$ 2 milhões com o acordo ucraniano. O Times insinuou que também estava roubando Kiev no processo – cobrando 50% a mais do que outros fornecedores por balas e mais que o dobro do custo normal de RPGs. O acordo, que estava quase finalizado, fracassou quando o jornal entrou em contato com o governo ucraniano com perguntas.

Em 2008, dois jovens de 20 e poucos anos da Flórida foram apanhados em um escândalo de comércio de armas, depois de fechar um contrato de US$ 298 milhões com o Pentágono para fornecer munição ao regime apoiado pelos EUA no Afeganistão. A AEY Inc. tentou passar balas chinesas – sancionadas pelos EUA – como fabricadas na Hungria, mas foi pega e ambos os parceiros de negócios acabaram com condenações federais. A história deles foi ficcionalizada no filme de 2016 ‘War Dogs’.