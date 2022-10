Irã se diz pronto para compartilhar com Rússia experiência no combate a sanções ocidentais

“Nossa principal estratégia em relação à questão das sanções é sua neutralização e mitigação de suas consequências . Presumo que seja uma experiência acumulada muito boa e que possamos compartilhá-la com nossos colegas russos”, disse Mokhber em reunião com o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin.

Ele ressaltou ainda que Teerã tem interesse no desenvolvimento da cooperação energética com Moscou, abrindo portas às empresas russas nos campos de petróleo e gás iranianos para criar novas capacidades de produção no país.