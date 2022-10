O secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, em conexão com a declaração de Zelensky, disse anteriormente à RIA Novosti que suas palavras nada mais são do que um chamado para iniciar uma guerra mundial, a responsabilidade por isso deve ser assumida pelos Estados Unidos e Grande Grã-Bretanha, que realmente dirige as ações de Kyiv. Ele também enfatizou que todos os países do mundo devem prestar atenção às palavras de Zelensky. A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, observou que o Ocidente estava incitando uma guerra nuclear, e o “fantoche e desequilibrado” Zelensky “se transformou em um monstro cujas mãos poderiam destruir o planeta”.