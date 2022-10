Taipei emite alerta para Pequim — CMIO

Quaisquer voos militares chineses para o espaço aéreo de Taiwan serão considerados um ‘primeiro ataque’, diz ministro da Defesa

Taipei alertou Pequim contra a realização de voos militares para o espaço aéreo de Taiwan, prometendo tratar tais intrusões como um “primeiro golpe”, de acordo com o ministro da Defesa de Taiwan, Chiu Kuo-cheng.

Dirigindo-se a parlamentares em uma reunião do Comitê de Defesa Nacional e Estrangeira do Legislativo na quarta-feira, Chiu disse que qualquer caça ou drone chinês que cruze o espaço aéreo territorial de Taiwan provocará uma reação de Taipei.

Ele lembrou que, no passado, Taipei prometeu não ser o primeiro a atacar, a menos que o exército chinês disparasse os primeiros projéteis de artilharia ou mísseis contra a ilha autônoma. “Mas agora a definição obviamente mudou, pois a China usa meios como drones. Portanto, ajustamos e veremos qualquer cruzamento de entidades aéreas como um primeiro ataque ”, explicou Chiu.

O ministro não especificou como exatamente Taipei pretende responder se as aeronaves chinesas invadirem o espaço aéreo da ilha, mas enfatizou que os militares de Taiwan "definitivamente tem sua linha vermelha" e lançará contramedidas assim que essa linha de defesa da ilha for ultrapassada.













Chiu também acusou a China de ter “destruído” um acordo tácito sobre os movimentos militares no Estreito de Taiwan – o corpo de água que separa a ilha da China continental – dizendo que as forças de Pequim estão cruzando deliberadamente o não oficial “linha mediana” e tem “mudou o status quo” e estabeleceu um “novo normal”.

O alerta de Taipei vem depois que a China reforçou sua pressão militar e realizou uma série de exercícios militares em torno da ilha autônoma desde que as tensões entre Pequim e Taipei aumentaram no início de agosto. A escalada foi motivada pela visita a Taiwan da presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, contra repetidos protestos do governo chinês.

Taiwan é autogovernada desde 1949, mas nunca conquistou oficialmente a independência da China. Pequim considera a ilha uma parte de seu território sob a política de Uma China. O presidente chinês Xi Jinping afirmou repetidamente a determinação da China de garantir uma “reunificação” pacífica com a ilha, mas não excluiu uma solução militar para a questão.