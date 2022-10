Russos detidos no Alasca depois de chegarem de barco – mídia — CMIO

Dois homens que chegaram à ilha de São Lourenço aparentemente navegaram centenas de quilômetros pelo Mar de Bering

Dois “cidadãos estrangeiros” foram descobertos perto da comunidade de Gambell na terça-feira. Gambell está localizado na ponta mais ocidental da ilha e fica a cerca de 58 quilômetros (36 milhas) da península russa de Chukotka.

Os homens disseram aos moradores de Gambell que haviam navegado até lá em um pequeno barco da cidade de Egvekinot, no nordeste da Rússia, disse o funcionário da cidade Curtis Silook a um meio de comunicação local. A cidade está localizada a mais de 480 quilômetros (300 milhas) de distância da Ilha de São Lourenço.

A Guarda Costeira inicialmente se referiu ao casal detido como “cidadãos russos” mas depois disse que agora eram considerados “cidadãos estrangeiros.” Os funcionários não revelaram detalhes sobre sua identidade ou nacionalidade.

O governador do Alasca, Mike Dunleavy, confirmou o incidente na quarta-feira. “Esses dois indivíduos que vieram da Rússia em um barco e foram detidos em Gambell, meu entendimento é que eles estão em Anchorage agora sendo tratados pelas autoridades federais”. ele disse. O governador também chamou sua chegada de “surpresa,” acrescentando que as autoridades locais não devem “antecipar um fluxo contínuo de indivíduos ou uma flotilha de indivíduos”.













“Não temos nenhuma indicação de que isso vai acontecer”, ele disse.

Os dois foram transferidos para a custódia da Alfândega e Proteção de Fronteiras e o Departamento de Segurança Interna dos EUA está atualmente avaliando o caso, informou a mídia. As autoridades locais também informaram o senador do Alasca Dan Sullivan, que disse ter discutido o assunto com o chefe da Segurança Interna, Alejandro Mayorkas. Sullivan também disse que o assunto era “passando pelo processo para determinar a admissibilidade desses indivíduos para entrar nos Estados Unidos”.

As razões que levaram os dois homens a empreender uma aventura tão ousada permanecem desconhecidas, mas alguns moradores alegaram que os barqueiros disseram que estavam tentando fugir do exército russo.

Também não está claro se o par realmente navegou de Egvekinot a Gambell. As autoridades russas ainda não comentaram a situação.