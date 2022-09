EUA falam sobre ‘sabotagem’ do Nord Stream da Rússia – CMIO

Secretário de Estado Antony Blinken diz que relatórios iniciais apontam para sabotagem ou ataque aos gasodutos

Comentando relatos de que os oleodutos Nord Stream 1 e 2 foram desativados por sabotagem ou ataques deliberados, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse na terça-feira que tal ataque é “no interesse de ninguém”. Acrescentou, no entanto, que a situação atual representa uma oportunidade para a Europa.

“Os vazamentos estão sob investigação. Há relatos iniciais indicando que isso pode ser resultado de um ataque ou algum tipo de sabotagem, mas são relatos iniciais e ainda não os confirmamos. Mas se for confirmado, isso claramente não é do interesse de ninguém”, disse. Blinken disse durante uma entrevista coletiva conjunta com o ministro indiano de Relações Exteriores, Dr. Subrahmanyam Jaishankar, que está visitando Washington.

Continuando com a pergunta, Blinken disse que a prioridade dos EUA é impor um teto de preço às exportações de petróleo da Rússia e “surto” fornecimento de gás natural liquefeito (GNL) para a Europa. Os EUA se tornaram o maior exportador de GNL do mundo este ano, em parte devido ao embargo contra a Rússia imposto por Washington e seus aliados.

Enquanto existem "desafios claros nos próximos meses" em termos de abastecimento de energia da Europa, "há também uma oportunidade muito significativa de fazer duas coisas", Blinken apontou. O primeiro é "finalmente acabar com a dependência da Europa da energia russa" e o segundo é "acelerar a transição para as energias renováveis" para que o Ocidente possa abordar o "desafio climático".













Ambos os oleodutos Nord Stream, que conectam a Rússia à Alemanha sob o Mar Báltico, perderam pressão na segunda-feira. As autoridades dinamarquesas descobriram um enorme vazamento de gás perto da ilha de Bornholm e fecharam a área à navegação. Berlim está investigando o incidente como um ataque deliberado, seja por forças pró-ucranianas ou como uma “bandeira falsa” da Rússia, informou a mídia alemã, citando funcionários do governo anônimos.

A Rússia é “muito preocupado” sobre a situação e pediu uma investigação imediata, disse o Kremlin na terça-feira. A operadora do Nord Stream disse que três linhas de gás submarinas sofreram “sem precedente” danos, acrescentando que era impossível estimar quando o serviço poderia ser restabelecido.

O Nord Stream 1 estava em serviço desde 2011, mas opera em regime reduzido desde o final de agosto, com a Rússia citando dificuldades técnicas causadas por sanções ocidentais.

O Nord Stream 2 foi concluído em setembro de 2021 e totalmente pressurizado, mas Berlim congelou sua certificação em fevereiro, antes da operação militar russa na Ucrânia. A perda de pressão ocorreu em meio a crescentes protestos na Alemanha, exigindo o desbloqueio do oleoduto para lidar com o agravamento da crise de energia.