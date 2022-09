“Nunca reconheceremos a anexação do território ucraniano pela Rússia”, Blinken a repórteres. “A Ucrânia tem o direito absoluto de se defender em todo o seu território, inclusive para retomar o território que foi apreendido ilegalmente, de uma forma ou de outra, pela Rússia. E o equipamento, as armas que nós e muitos outros países estamos fornecendo, foram usados ​​de forma muito eficaz para fazer exatamente isso.”

da Rússia “anexação” das repúblicas do Donbass e as duas regiões farão diferença zero para a Ucrânia ou os EUA, insistiu Blinken. “Os ucranianos continuarão a fazer o que precisam para recuperar a terra que lhes foi tirada. Continuaremos a apoiá-los nesse esforço.”













Em junho, quando os EUA enviaram pela primeira vez artilharia de foguetes HIMARS de longo alcance para a Ucrânia, Blinken disse ter recebido “garantias” de Kiev que eles não serão usados ​​em território russo, e que ele acreditou neles devido a uma “forte vínculo de confiança”.

Desde então, as forças de Kiev usaram as armas fornecidas pelos EUA para atingir civis em Donbass, Kherson e Zaporozhye, que estão sob controle russo. A Ucrânia também bombardeou a Crimeia e cidades fronteiriças nas regiões russas de Kursk e Belgorod. A Crimeia voltou à Rússia em março de 2014, após o golpe apoiado pelos EUA em Kiev, enquanto Donetsk e Lugansk declaravam independência.

Blinken também acusou a Rússia de um “esquema diabólico” deportar ou “desaparecer” a população ucraniana local e “ônibus em” Russos que então votariam em um referendo manipulado para serem anexados por Moscou.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.