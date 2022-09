Xi Jinping derrubado? Por que os rumores mais loucos sobre a China são tão fáceis de espalhar — CMIO

O público ocidental é propenso a acreditar nas coisas mais estranhas que ouve sobre a China, mesmo sem comprovação

No fim de semana passado, rumores infundados se tornaram virais no Twitter, alegando que o líder da China Xi Jinping havia sido derrubado em um golpe militar e colocado em prisão domiciliar. Como prova, um vídeo foi postado, pretendendo mostrar veículos militares na China.

Para surpresa de ninguém, não havia nenhuma verdade na história. Era uma notícia falsa. Mas isso não impediu que a história virasse moda, dando a volta ao mundo e fazendo com que muitas pessoas acreditassem nela.

Alguns grandes meios de comunicação, e especialmente a mídia na Índia, também relataram a história.

O boato foi originado de várias contas ligadas ao Movimento Falun Gong, um grupo religioso conservador chinês anticomunista, que desde que foi banido na própria China na década de 1990, tornou-se conhecido por sua desinformação esporádica sobre o país.

A própria organização é provavelmente uma das mais profundas manipuladoras das mídias sociais no mundo. É relatado que utilizou milhares de contas em várias plataformas, pressionando agressivamente a reeleição de Donald Trump e gastando milhões no processo. Eles não são brincadeira.













Essa história completamente falsa sobre um golpe na China não é a primeira que essas máquinas dedicadas de desinformação fizeram, e certamente não será a última. Na verdade, é comum que todos os tipos de equívocos e informações falsas sobre o país se tornem virais. Normalmente, eles envolvem videoclipes retirados do contexto.

Por quê então? Porque os ocidentais acreditarão em praticamente qualquer coisa que lhes digam sobre a China. Como um país que é percebido como incompreensível e temido “outro”, A China é um assunto frequente da paranóia ocidental, preconceito, estereótipos e mistério.

Também vem com a suposição errônea de que o próprio povo da China está “mantido no escuro” ou “não sei o que está acontecendo”. Isso leva os traficantes de desinformação a conseguir enquadrar seus vídeos muitas vezes fora de contexto como vazamentos exclusivos, exposições ou conteúdo secreto.

Algumas pessoas até fizeram carreiras inteiras com isso. Isso só piorou nos últimos anos, pois o público ocidental foi alimentado agressivamente com uma narrativa de que o governo da China representa uma ameaça à dominação do mundo liderada pelo Ocidente e se transformou em um bicho-papão político.

Portanto, embora os vendedores de notícias falsas sobre a China nas mídias sociais não sejam novidade, eles encontraram crescente influência, atenção e relevância na disseminação de notícias falsas sobre o país, com um público-alvo de ocidentais crédulos.

Durante a pandemia, muitas pessoas realmente acreditavam que a China havia soldado à força as pessoas em suas casas para mantê-las em quarentena. Uma e outra vez, os métodos se resumiam a clipes de vídeo curtos fora de contexto sendo deturpados como outra coisa.

No entanto, as plataformas de mídia social e a mídia ocidental em geral se importam com isso? Ou eles procuram fazer alguma coisa sobre isso? Absolutamente não. Se você seguir a narrativa deles, as únicas pessoas que estão promovendo desinformação e falsidades em escala industrial não são o Falun Gong ou outras organizações obscuras, mas na verdade a própria China, assim como a Rússia.













À medida que algumas contas ganham rédea solta para empurrar falsidades que fortalecem as narrativas ocidentais que demonizam países selecionados, o Twitter funciona com Organizações financiadas pelo governo dos EUA, como o Australian Strategic Policy Institute (ASPI), para identificar contas supostamente operadas pelo governo chinês e bani-las.

Da mesma forma, mais e mais contas estão sendo rotuladas como “China” ou “Rússia” “mídia afiliada ao Estado,” enquanto os links para determinados sites são rotulados com avisos. Essa política de aplicação unilateral faz a suposição implícita de que há uma ameaça do “fora” do mundo centrado no Ocidente, mas nenhum do mundo “lado de dentro”. Apenas a China e a Rússia irão enganá-lo, não aqueles que se opõem a eles.

Mas a realidade é muito, muito diferente. O fato de uma inverdade ridícula e completa poder se tornar viral no Twitter sem qualquer esforço para combatê-la é um exemplo espetacular de como os ocidentais são facilmente enganados quando se trata de assuntos relacionados à China.

Eles pensam que são os iluminados e verdadeiros, mas eles vão acreditar em qualquer coisa, desde que seja enquadrado de forma clara. “amigo ou inimigo” esquema, e a influência maligna de cultos como o Falun Gong em fazer isso nunca é levada a sério.