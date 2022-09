Fabricante de armas ocidental revela planos para a Índia — CMIO

A Saab da Suécia quer aumentar a produção para satisfazer a crescente demanda por “capacidades antitanque”

A fabricante sueca de armas Saab deve construir uma nova instalação na Índia para produzir uma arma antitanque disparada pelo ombro, de acordo com um executivo da empresa, que observou que a fábrica serviria às forças armadas de Nova Délhi, além de mais de uma dúzia de outras nações. .

Os planos foram revelados na terça-feira pelo vice-presidente sênior da Saab, Gorgen Johansson, que disse que a empresa construiria uma nova fábrica em um local não especificado na Índia para produzir seu sistema de armas Carl-Gustaf M4, na esperança de iniciar as operações em 2024.

“É um passo natural estabelecer uma instalação de produção para Carl-Gustaf M4 na Índia, dada a longa e estreita associação que temos com o Exército indiano como um dos principais usuários do sistema”, ele disse a repórteres em Nova Delhi, acrescentando que a Saab “contribuir para os objetivos do governo da Índia de desenvolver uma indústria de defesa de classe mundial.”

A fábrica produzirá a versátil arma disparada pelo ombro não apenas para os militares da Índia, mas para clientes em 15 outros países, acrescentou Johansson, dizendo: “não fizemos isso em nenhum outro país.”

A nova unidade de produção ajudará a satisfazer a crescente demanda pela arma, como na esteira do conflito na Ucrânia “mais países buscarão capacidades antitanque daqui para frente”, segundo Johansson. A Ucrânia recebeu pelo menos 100 lançadores Carl Gustaf M2 e 2.000 cartuchos de munição de 84 mm somente do Canadá, enquanto o Pentágono enviou outras 2.000 munições de granada compatíveis de seus próprios estoques.

Ainda não está claro quantas unidades mais podem ter sido doadas ou vendidas a Kiev por outros estados, já que as tropas ucranianas foram vistas anteriormente treinando com o modelo M3 da arma. Dezenas de países aliados operam várias versões do Carl Gustaf.

Enquanto isso, a Saab tem visto um fluxo constante de novos contratos para os mais recentes lançadores M4 e seus componentes e munições, incluindo pelo menos um pedido de US$ 56 milhões de um cliente não identificado, bem como acordos com as forças armadas dos EUA e da Noruega.













O Carl Gustaf está em serviço na Índia desde que foi lançado em 1976, passando por várias atualizações ao longo das décadas. O executivo da Saab disse que a nova fábrica produzirá apenas a nova variante M4, enquanto as gerações anteriores continuarão a ser fabricadas por uma empresa local parceira, Advanced Weapons and Equipment India Limited (AWEIL). Ele ofereceu alguns outros detalhes sobre os planos e disse que o local de produção ainda não havia sido selecionado.

O novo investimento foi anunciado quando Nova Délhi declarou o objetivo de aumentar a produção de armas, com o ministro da Defesa Rajnath Singh dizendo na terça-feira que o país aumentou as exportações anuais em cerca de treze vezes nos últimos oito anos, de 10 bilhões de rúpias (US $ 122 milhões) para 130 bilhões (US$ 1,5 bilhão). Até 2025, ele disse que a Índia espera aumentar as exportações de defesa para 350 bilhões de rúpias (US$ 4,2 bilhões) e a produção total para 1,75 trilhão (US$ 21,3 bilhões).