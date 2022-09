Fabricante de drones militares israelenses hackeados — CMIO

Um “ator desconhecido” estava por trás da violação de dados, de acordo com uma filial dos EUA da Elbit Systems de Israel

Um empreiteiro de armas israelense especializado em veículos aéreos não tripulados (UAVs) foi vítima de um hack que afetou quase 400 funcionários, disse a empresa, observando que dados pessoais confidenciais provavelmente foram roubados de sua filial nos EUA, a Elbit America.

A empresa anunciou o ataque cibernético em uma notificação às autoridades no Maine no início deste mês, conforme relatado pela primeira vez pelo TechCrunch na segunda-feira, revelando que 369 funcionários foram varridos em um hack que ocorreu em junho.

“Em 8 de junho de 2022, alguém tentou interferir nas operações cibernéticas da Elbit America. Desligamos imediatamente nossa rede e tomamos medidas para proteger nosso ambiente”, disse. disse a empresa em uma carta aos potencialmente afetados pela violação.

Depois de contratar um “empresa líder em segurança cibernética” investigar, a Elbit disse que determinou que “um ator desconhecido obteve acesso e obteve determinados dados” da sua rede, incluindo “nomes de indivíduos, endereços, números de seguro social, datas de nascimento, informações de depósito direto e etnia”.

A empresa ofereceu poucos outros detalhes sobre a invasão cibernética, mas disse que não acredita que nenhuma informação pessoal tenha sido “usado indevidamente como resultado deste incidente”.













A subsidiária sediada no Texas não nomeou nenhum ator que se acredita ter realizado o hack, embora o blogueiro de segurança cibernética Eduard Kovacs tenha observado que uma gangue de ransomware conhecida como ‘Black Basta’ se gabou de um ataque à Elbit Systems no final de junho, não muito tempo depois que a empresa diz que foi violado. O grupo teria postado um punhado de documentos roubados em seu site na época, incluindo informações de folha de pagamento e um acordo de confidencialidade.

Com sede em Haifa, Israel, o principal negócio da Elbit oferece principalmente tecnologia de drones, embora também tenha se interessado no setor de vigilância por meio de várias aquisições. De acordo com uma investigação de pesquisadores do Citizen Lab, uma subsidiária da Elbit conhecida como Cyberbit produziu spyware usado para vigiar dissidentes etíopes nos EUA, no Reino Unido e em outros lugares por algum tempo a partir de 2016. Mais tarde, a Elbit vendeu a maioria de suas ações na Cyberbit e se tornou uma minoritário até 2020.













Elbit foi criticado por organizações de direitos humanos não apenas pela controvérsia do Cyberbit, mas por seu papel mais amplo no fornecimento de drones de ataque, reconhecimento e espionagem aos militares israelenses. Em julho, ativistas atacaram uma fábrica que produz motores UAV para a Elbit com sede em Shenstone, Grã-Bretanha, alegando infligir milhares de dólares em danos à instalação em retaliação por ataques israelenses letais na Cisjordânia ocupada. Além das próprias forças armadas de Israel, a Elbit vendeu tecnologia de drones para uma longa lista de países, incluindo Estados Unidos, Azerbaijão, Brasil, Reino Unido, Colômbia, Geórgia e Filipinas, entre outros.