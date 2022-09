Nord Stream vaza ‘não é coincidência’ – UE – CMIO

Os incidentes no gasoduto “são o resultado de um ato deliberado”, insistiu o diplomata

O gás vaza nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 “não são coincidência“, disse o chefe de política externa da UE, Josep Borrell, na quarta-feira, acrescentando que Bruxelas apoiaria qualquer investigação “destinado a obter total clareza.”

“Todas as informações disponíveis indicam que esses vazamentos são resultado de um ato deliberado”, disse ele em um comunicado, sem especificar quem pode estar por trás deles.

Tais incidentes afetam toda a UE, acrescentou, prometendo “tomar mais medidas para aumentar a nossa resiliência na segurança energética.”

“Qualquer interrupção deliberada da infraestrutura energética europeia é totalmente inaceitável e será recebida com uma resposta robusta e unida”, advertiu Borrell.

Seus comentários vêm depois que a ministra das Relações Exteriores da Suécia, Ann Linde, indicou que os vazamentos podem ter sido causados ​​por sabotagem, com uma investigação sobre o assunto ainda em andamento.

"Vazamento de gás do Nord Stream 1 e 2 em [Swedish and Danish] zonas econômicas exclusivas são consequências de detonações, provavelmente causadas por sabotagem. Continuamos a coletar informações e não descartamos nenhuma causa, ator ou motivo,", escreveu ela no Twitter.













Comentando os vazamentos em uma entrevista coletiva, ela também observou que Estocolmo não iniciou nenhum contato com Moscou, apesar dos oleodutos serem de propriedade da gigante russa de energia Gazprom. Ao mesmo tempo, a Suécia discutiu o assunto com a Alemanha, a OTAN e a Dinamarca.

Ambos os oleodutos Nord Stream, que conectam a Rússia à Alemanha sob o Mar Negro, perderam pressão na segunda-feira, com um vazamento maciço de gás detectado perto da ilha de Bornholm. Após o incidente, as autoridades dinamarquesas fecharam a área à navegação.

Enquanto isso, de acordo com a mídia alemã, Berlim está investigando os vazamentos como um ataque deliberado, realizado por forças pró-ucranianas ou pela própria Rússia em uma possível operação de bandeira falsa para fazer Kiev ficar mal. Também poderia elevar ainda mais os preços da energia e exacerbar a crise energética na Europa.

O Kremlin, no entanto, sinalizou estar muito preocupado com o incidente e pediu uma investigação imediata e completa sobre o assunto, acrescentando que isso afetaria a situação energética no “continente inteiro.”

O Nord Stream 1 está em serviço desde 2011, mas opera com capacidade reduzida desde o final de agosto, com a Rússia citando dificuldades técnicas causadas por sanções ocidentais.

A construção do Nord Stream 2 começou em 2018, mas sofreu atrasos devido à pressão política e sanções dos EUA. Foi finalizado e pressurizado em setembro de 2021; no entanto, dois dias antes do início da operação militar russa na Ucrânia, o governo alemão suspendeu sua certificação por tempo indeterminado, recusando-se a desbloquear o oleoduto.