Grande companhia aérea permite que funcionários do sexo masculino usem saias — CMIO

A Virgin Atlantic está permitindo que seus funcionários usem qualquer uniforme em que se sintam confortáveis

Em uma tentativa de se tornar “a companhia aérea mais inclusiva nos céus”, A British Virgin Atlantic descartou as regras na quarta-feira exigindo que sua equipe use uniformes específicos de gênero. Isso significa que o pessoal masculino agora pode usar ternos de saia vermelha para trabalhar.

A empresa, de propriedade do bilionário Richard Branson, anunciou que atualizaria suas políticas de identidade de gênero para “individualidade campeã”, permitindo que seus funcionários usem roupas que “expressa como eles se identificam”.

De acordo com o comunicado de imprensa da companhia aérea, os funcionários agora podem escolher qualquer uniforme aprovado pela empresa, “não importa seu gênero, identidade de gênero ou expressão de gênero”. Os uniformes foram criados para a Virgin pela designer britânica Dame Vivienne Westwood.

As políticas atualizadas também oferecem uma opção para funcionários e passageiros da Virgin Atlantic usarem crachás de pronome para garantir que sejam abordados levando em consideração sua identidade de gênero.













Os sistemas de emissão de bilhetes da companhia aérea também permitirão que pessoas com um marcador de gênero neutro no passaporte usem códigos de gênero ‘U’ ou ‘X’ em suas reservas, bem como o título de gênero neutro ‘Mx’. Esse recurso, no entanto, está disponível apenas em alguns países, incluindo EUA, Índia e Paquistão.

Além disso, a Virgin Atlantic atualizou seu “políticas de inclusão trans”, autorizar os membros dessa comunidade a dispensar tratamentos médicos relacionados à transição de gênero e permitir que eles escolham vestiários e chuveiros.

A medida, no entanto, foi recebida com críticas por alguns membros do público que consideram a decisão controversa ou mesmo Vejo isso como “acordou a loucura”.

A alteração das políticas da Virgin Atlantic ocorre depois que as principais companhias aéreas dos EUA concordaram em julho em atualizar seus sistemas até 2024 para permitir que os clientes comprem passagens com um “X” marcador de gênero, o que significa que o passageiro não se considera nem homem nem mulher.