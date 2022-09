China reage à comparação Ucrânia-Taiwan — CMIO

“Taiwan é uma parte inalienável do território da China e a questão de Taiwan é um assunto puramente interno da China”. ele insistiu. “A questão de Taiwan e a questão da Ucrânia são de natureza diferente e não são comparáveis.”













A pergunta da AFP veio depois que Wang condenou as declarações da vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, que visitou o Japão nesta semana e disse que seu governo pretendia “apoiar a autodefesa de Taiwan” e “aprofundar nossos laços não oficiais” com a ilha. Ela também acusou a China de tentar minar a ordem internacional baseada em regras.

Os EUA já violaram a soberania e a integridade territorial da China com a visita da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, a Taipei no início de agosto, apontou Wang. Embora não tenha comentado especificamente sobre o que Harris disse, ele observou que isso colocou em questão o compromisso dos EUA com a política de ‘Uma China’, repetidamente confirmada por escrito nos últimos anos.

“Falando em regras, manter o compromisso é a regra mais básica” Wang disse a repórteres. “Se os EUA não podem nem manter sua própria palavra, em que posição estão para falar sobre regras e ordem? Um país como esse só poderia se tornar um disruptor das regras internacionais.”

Taiwan foi governada por nacionalistas chineses que deixaram o continente em 1949, depois de perder a guerra civil contra os comunistas. Pequim a considera uma parte inalienável da China, a ser reintegrada em algum momento.