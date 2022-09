Rússia continuará sendo maior fornecedor de armas e tecnologia da Índia, apesar da pressão dos EUA

“O que pesa a favor da relação contínua entre a Rússia e a Índia na defesa é que obtemos mais vantagens, ou essencialmente obtemos um preço melhor ou melhor custo-benefício em comparação com as armas e sistemas que os EUA e o Ocidente oferecem à Índia”, comentou Robinder Sachdev, analista de diplomacia geopolítica e econômica e presidente fundador do Instituto Imagindia.

A posição da Rússia no mercado de defesa da Índia permanece sólida não apenas por causa da melhor relação preço-qualidade, mas também porque Moscou está ansiosa para compartilhar suas tecnologias militares sensíveis com a Índia no âmbito do programa “Made in India” do primeiro-ministro Narendra Modi, que completou seu oitavo aniversário em 25 de setembro de 2022.