Biden pede deputada morta — CMIO

“Onde está Jackie?” o presidente dos EUA perguntou em um evento na Casa Branca, procurando o falecido deputado Walorski

O presidente dos EUA, Joe Biden, chamou na quarta-feira por uma congressista que morreu em um acidente de carro no início de agosto – aparentemente esquecendo sua própria declaração de condolências à família dela, ou o vídeo de homenagem que supostamente foi ao ar antes do evento.

“Jackie, você está aqui? Onde está Jackie?” ele disse, olhando para as pessoas presentes na Conferência da Casa Branca sobre Fome, Nutrição e Saúde. “Ela ia estar aqui” ele acrescentou, de acordo com a NPR. Outros citaram Biden dizendo “Ela não deve estar aqui” baseado em imagens de vídeo do evento.

Biden estava procurando por Jackie Walorski, uma congressista republicana de Indiana que co-patrocinou o projeto de lei para financiar a conferência.

A razão pela qual ela não estava na multidão era que ela havia morrido em um acidente de carro em 3 de agosto perto de Elkhart, Indiana – junto com dois membros de sua equipe.

Na época, a Casa Branca divulgou um comunicado de condolências, atribuído a Biden e sua esposa Jill, e baixou as bandeiras a meio mastro para marcar a morte prematura de Walorski. A declaração ainda mencionou que Walorski co-presidiu o House Hunger Caucus e desempenhou um papel no planejamento da próxima conferência.

Menos de duas semanas depois, o Congresso aprovou por unanimidade uma resolução que renomeou uma clínica de Assuntos de Veteranos em Mishawaka, Indiana, em homenagem a Walorski. Biden está programado para sancionar isso na sexta-feira.













Além disso, um “vídeo em homenagem ao falecido deputado Jackie Walorski (R-Indiana)” estava programado para jogar durante a conferência, de acordo com um repórter do Politico cobrindo a Casa Branca.

Questionada sobre os comentários de Biden, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse a repórteres que Walorski estava “no topo da mente” para o presidente e que seus comentários foram “não é incomum.”

Walorski representou o 2º distrito congressional de Indiana por quase uma década e foi o terceiro membro da Câmara a morrer no cargo este ano. Sua morte provocou uma onda de simpatia de membros de ambos os partidos no Capitólio.

A conferência sobre a fome de Biden deve “estabelecer uma visão transformacional para acabar com a fome e reduzir as doenças relacionadas à dieta até 2030” em ordem de “catalisar ações para os milhões de americanos que lutam contra a insegurança alimentar e doenças relacionadas à dieta, como diabetes, obesidade e hipertensão”, segundo a Casa Branca.