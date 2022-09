UE pondera proibição de transporte de petróleo russo em meio a discussão do teto de preço

Peskov adverte contra teto de preço

As alegações seguem as declarações do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, feitas a repórteres no início deste mês, que os planos do G7 (grupo composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) para um teto de preço do petróleo russo “desestabilizarão substancialmente” os mercados de petróleo.