País da UE impõe controles de fronteira — CMIO

A Áustria seguiu o exemplo da República Tcheca ao introduzir controles em sua fronteira com a Eslováquia para conter o fluxo de migrantes

A Áustria introduzirá verificações em sua fronteira com a Eslováquia em uma tentativa de conter a migração ilegal, disse o governo do país nesta quarta-feira. O anúncio veio um dia depois de uma ação semelhante da República Tcheca. Todos os três países fazem parte da zona Schengen de isenção de visto da UE.

“A Áustria introduzirá controles de fronteira na fronteira eslovaca-austríaca a partir da meia-noite” o porta-voz da chanceler Daniel Kosak escreveu no Twitter.

O ministro do Interior do país, Gerhard Karner, disse a jornalistas que a medida estava sendo introduzida como parte do “luta consistente contra a máfia do contrabando, luta consistente contra a migração ilegal”.

O ministro enfatizou que, depois que Praga anunciou que restabeleceria os controles na fronteira com a Eslováquia a partir de quinta-feira, a Áustria teve que agir “mais rápido que a máfia do contrabando de pessoas” para se proteger.

O ministro especificou que os controlos serão efectuados em 11 postos fronteiriços durante um período inicial de dez dias.













“Em primeiro lugar, os chamados veículos de reboque, que muitas vezes são vans de caixa branca, serão verificados”, disse ele, acrescentando que havia informado seu colega eslovaco Roman Mikulec das medidas planejadas.

O chanceler austríaco Karl Nehammer disse a repórteres que se reuniria com o primeiro-ministro húngaro Viktor Orban e o presidente sérvio Aleksandar Vucic na próxima semana para discutir a questão da migração.

A Áustria já havia introduzido controles em suas fronteiras com a Eslovênia e a Hungria. A maioria dos traficantes de pessoas, segundo Karner, prefere usar a Hungria como território de trânsito para chegar aos países ocidentais mais ricos.

Segundo o Ministério do Interior austríaco, entre janeiro e agosto de 2022, as autoridades do país receberam mais de 56 mil pedidos de asilo – um aumento de 195% em relação ao mesmo período do ano anterior. A maioria dos pedidos vem atualmente de cidadãos indianos, disse o ministério, mas há cada vez mais cidadãos paquistaneses, marroquinos e tunisianos aparecendo entre os candidatos.

O Ministério do Interior da República Tcheca, explicando a decisão de reintroduzir os controles de fronteira com a Eslováquia, disse que quase 12.000 imigrantes ilegais, a maioria da Síria, foram detidos este ano. Isso é mais do que durante a crise migratória de 2015, disse o ministério, acrescentando que um total de 125 contrabandistas de seres humanos também foram presos este ano – também um aumento significativo em relação aos anos anteriores.

Apesar de fazerem parte da zona de isenção de visto, os países Schengen vêm restabelecendo repetidamente os controles de fronteira nos últimos anos, tanto devido ao aumento da migração quanto por causa da pandemia.