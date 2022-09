UE anuncia novas sanções contra Moscou devido a referendos pró-Rússia

“Propomos introduzir uma nova proibição de importação de produtos russos . Dessa forma, os produtos da Rússia não serão apresentados no mercado europeu, o que privará a Rússia de uma receita adicional no valor de 7 bilhões de euros [cerca de R$ 36 bilhões]”, especificou Von der Leyen.

Já o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, propôs ampliar as sanções individuais contra pessoas físicas e jurídicas .

Em apurações concluídas na terça-feira (27), as repúblicas populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL) e as regiões de Kherson e Zaporozhie anunciaram a vitória da adesão à Rússia, com ampla margem.