Alemanha garante apenas um navio-tanque de GNL dos Emirados Árabes Unidos – mídia — CMIO

A concessionária alemã RWE assinou um acordo com a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) para a entrega de gás natural liquefeito (GNL), anunciou a empresa no domingo.

O acordo até agora cobre apenas um navio-tanque: um carregamento de 137.000 metros cúbicos de GNL a ser entregue pela empresa Abu Dhabi National Oil à RWE no final de dezembro ou no início de 2023, informou a Bloomberg, citando o anúncio da empresa. Separadamente, a RWE também anunciou que fará parceria com a empresa Masdar, com sede nos Emirados Árabes Unidos, para explorar projetos de energia eólica offshore e fornecer 250.000 toneladas de diesel por mês em 2023 ao distribuidor de combustível da Alemanha Wilhelm Hoyer.

O acordo também inclui um memorando de entendimento para mais entregas de GNL no próximo ano, mas o documento não é vinculativo e não está claro quantas mais entregas de GNL a Alemanha pode esperar.

O acordo foi assinado durante a viagem do chanceler alemão Olaf Scholz a Abu Dhabi durante uma viagem aos países do Golfo.

“Precisamos garantir que a produção de GNL no mundo avance até o ponto em que a alta demanda existente possa ser atendida sem ter que recorrer à capacidade de produção que existe na Rússia”, disse Scholz a repórteres antes do anúncio do acordo.













Depois dos Emirados Árabes, Scholz visitou o Catar. No entanto, de acordo com o comunicado de Scholz divulgado após a reunião com o emir do Catar, nenhum acordo sobre fornecimento de GNL foi feito lá. Os dois países estão em negociações sobre o fornecimento de GNL há vários meses, até agora sem sucesso, já que Berlim está relutante em firmar contratos de longo prazo com Doha.

A Alemanha precisa urgentemente de mais suprimentos de gás enquanto luta para encontrar substitutos para o gás russo depois que a Rússia fechou o gasoduto Nord Stream 1 citando problemas técnicos e sanções no mês passado. A mídia noticiou protestos na Alemanha no domingo, com muitos pedindo o lançamento do gasoduto Nord Stream 2 da Rússia, um novo gasoduto destinado a transportar gás da Rússia para a Alemanha, mas que ainda não se tornou operacional devido a sanções e contratempos burocráticos.

