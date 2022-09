Crescimento econômico da zona do euro pode cair para zero – BCE – CMIO

O crescimento econômico da zona do euro caiu e pode em breve chegar a zero, disse o vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) nesta segunda-feira.

“Estamos vendo que no terceiro e quarto trimestres há uma desaceleração significativa e podemos nos encontrar com taxas de crescimento próximas de zero”, disse Luis de Guindos em uma conferência, segundo a Reuters.

A produção econômica vem sofrendo devido ao aumento dos custos de energia e à perda de gás natural russo, o que aumentou o risco de racionamento de energia durante a próxima temporada de aquecimento. Os preços elevados da energia impulsionaram a inflação anual da área do euro para 9,1% em agosto, e devem levá-la a 9,6% este mês, um recorde para a região.

O BCE elevou as taxas de juros no início deste mês em 75 pontos-base sem precedentes, poucas semanas após um movimento de 50 pontos-base para combater a inflação. O regulador disse que mais aumentos nas taxas estão chegando, com analistas esperando outro movimento das taxas em outubro, com mais aumentos em todas as reuniões até a próxima primavera.

De Guindos não divulgou quão agressivos serão esses próximos movimentos, observando apenas que eles serão “dependente de dados” e sublinhando que as pressões inflacionistas aumentaram significativamente nos últimos meses.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

BCE anuncia alta histórica de juros

Na semana passada, o funcionário disse que o BCE precisará continuar tomando medidas para combater a inflação, já que a desaceleração econômica não é suficiente para conter os preços ao consumidor.

“Os mercados acreditam que a desaceleração da economia reduziria a inflação por si só. Na verdade, isso… não está certo. A política monetária deve contribuir”, disse ele na semana passada.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT