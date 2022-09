Dinamarca comenta o futuro do Nord Stream — CMIO

Os gasodutos russos danificados ficarão sem gás até o final da semana, disse uma autoridade dinamarquesa

Mais da metade de todo o gás contido nos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 foi derramado, disse o chefe da Agência de Energia Dinamarquesa, Kristoffer Boettzauw, a jornalistas na quarta-feira. Os oleodutos sofreram um vazamento na segunda-feira após o que muitas autoridades suspeitam ter sido um ataque deliberado.

O gás continuará saindo dos canos até pelo menos o final da semana, disse Boettzauw, falando sobre uma futura investigação sobre o incidente. Só após o esgotamento das tubagens é que as autoridades dinamarquesas podem “tente sair e investigar qual é a causa, e aproxime-se dos canos”, ele adicionou.

As emissões em curso não são venenosas, disseram os especialistas do país, segundo a mídia. A agência de energia da Dinamarca também disse que os vazamentos podem liberar o equivalente a um terço das emissões totais anuais do efeito estufa da Dinamarca. Os operadores dos gasodutos disseram às autoridades dinamarquesas que os tubos danificados continham um total de 778 milhões de metros cúbicos padrão de gás natural.

Mais cedo, a mídia alemã alertou que os tubos poderiam ficar permanentemente inoperantes se o dano não fosse reparado antes que a água do mar entrasse nos tubos e os corroesse.













A empresa alemã de gasodutos Gasunie Deutschland disse que os danos podem ser reparados. “Existem boas equipes para lidar com acidentes de dutos, existem inventários de tubos de emergência e especialistas para onshore e offshore”, seu diretor-gerente, Jens Schumann, disse à Reuters, acrescentando que ele estava “relativamente otimista” sobre a perspectiva de trabalhos de reparação.

Os oleodutos foram danificados nas águas internacionais das zonas econômicas exclusivas da Suécia e da Dinamarca, informou a agência de energia dinamarquesa. Na Suécia, a investigação dos incidentes foi assumida pelo serviço de segurança nacional (SAPO), uma vez que “pode ser um crime grave que pode, pelo menos parcialmente, ser dirigido contra os interesses suecos”, disse a agência em um comunicado.

O SAPO classificou o incidente como “sabotagem grosseira” e disse que não descarta a ideia de que “uma potência estrangeira está por trás disso”.

As autoridades dinamarquesas descobriram um vazamento de gás nos gasodutos russos perto da ilha de Bornholm, no Mar Báltico, depois que o operador do gasoduto relatou a perda de pressão nos gasodutos na segunda-feira.

Autoridades suecas e dinamarquesas disseram mais tarde que houve uma série de explosões submarinas. Autoridades russas, americanas e suecas então apontaram um ataque direcionado como a causa potencial dos vazamentos do oleoduto. Nenhum lado nomeou oficialmente nenhum suspeito neste incidente. Moscou classificou-o como “ataque terrorista” e disse que convocaria uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o assunto.