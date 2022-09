Nord Stream: Procuradoria-Geral da Rússia abre caso contra 'ato de terrorismo internacional'

“A Procuradoria-Geral da Federação da Rússia tomou medidas no âmbito de ações contra os gasodutos russos Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Em conexão com a presença de sinais de crime nos termos da Parte 1 do artigo 361 do Código Penal russo (um ato de terrorismo internacional), teve início um processo criminal. A investigação preliminar começou”, diz o documento.