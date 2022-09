Espiões alemães ajudando a Ucrânia – mídia — CMIO

O serviço de inteligência estrangeira alemão BND está enviando imagens de satélite, rádio e dados de interceptação telefônica para Kiev há meses, ajudando o esforço de guerra ucraniano, enquanto Berlim afirmava oficialmente que não era parte do conflito, revelou a revista Zeit nesta quarta-feira.

A informação “pode ser incorporado ao planejamento de guerra e ajudar o exército ucraniano a avaliar a eficácia de combate e o moral das unidades russas ou a verificar suas posições”. Zeit escreveu, descrevendo-o como a contribuição alemã para o “ponto de inflexão” no campo de batalha.

Zeit também revelou que espiões alemães forneceram aos EUA alguma inteligência de Bagdá durante a invasão do Iraque em 2003. Berlim se recusou oficialmente a compartilhar informações com Washington durante os conflitos no Iraque e no Afeganistão, supostamente para frustração do BND. Desta vez, porém, os espiões decidiram por unanimidade que o “situação histórica excepcional” justificava ajudar os ucranianos.

O chefe do Bundesnachrichtendienst (BND), Bruno Kahl, havia se reunido com seu colega ucraniano na Conferência de Segurança de Munique em fevereiro, e estava em Kiev quando o “invasão” começou, disse a revista.

O governo alemão tem uma política de não comentar assuntos de inteligência, e o chanceler Olaf Scholz continua insistindo que Berlim não é parte do conflito. Só para garantir, o BND encomendou uma análise legal em maio, e seus advogados disseram que compartilhar inteligência não significava que a Alemanha era parte da guerra, sob o direito internacional.













A questão, de acordo com o Zeit, é se o presidente russo Vladimit Putin se importaria com a análise das distinções legais dos advogados alemães. As fontes da revista argumentaram que “A sobrevivência da Ucrânia está em jogo” e essa “Putin só decide quando culpar o Ocidente com base em considerações estratégicas.”

Outros países da OTAN, como os EUA e o Reino Unido, estão ajudando a Ucrânia “muito mais ofensivamente”, fornecendo “informações de inteligência em tempo real que podem ser usadas para segmentação dinâmica”. Enquanto os americanos estavam inicialmente relutantes em dar à Ucrânia tal “granular” dados no início, essa restrição foi levantada “alguns meses” atrás, disse Zeit.

Em maio, o Washington Post publicou uma reportagem sobre “as regras” para o compartilhamento de inteligência, explicando como os espiões americanos forneceriam à Ucrânia informações que tecnicamente não correspondiam à sua definição de “alvejando,” garantindo assim que os EUA não fossem responsabilizados por quaisquer ataques ucranianos dentro da Rússia.

Como espiões alemães disseram ao Zeit, o Kremlin optou por não fazer alarido sobre os americanos dando à Ucrânia “coordenadas de alvo muito mais precisas.” Segundo a revista, foi essa inteligência dos EUA que possibilitou o naufrágio do cruzador russo Moskva em abril e a morte de vários generais russos, embora a Casa Branca tenha negado oficialmente.

“Putin sabe qual é o papel dos serviços de inteligência. A chanceler e o BND simplesmente não querem falar sobre isso publicamente”, disse. escreveu Zeit. Além disso, a Rússia sabe disso há “muito tempo,” como os militares ucranianos são “cheio de informantes russos”, acrescentou a revista alemã.