China faz promessa de energia russa — CMIO

A China não planeja encerrar sua política de comércio aberto e pretende continuar comprando mercadorias de todo o mundo, incluindo petróleo e gás russos, informou a TASS na terça-feira, citando o vice-ministro do Comércio da China, Wang Shouwen.

“Você quer que eu comente sobre várias tendências projetadas de uma só vez”, Wang disse, respondendo a uma pergunta de um jornalista ocidental sobre os planos da China de comprar energia da Rússia e vender sua própria produção para a UE e os EUA.

“Quanto à China, levaremos no alto a bandeira do livre comércio e aderiremos firmemente à política de abertura”, disse. disse o alto funcionário, acrescentando que Pequim “recebe fornecimentos de bens e serviços de outros países”.

De acordo com dados da Administração Geral de Alfândegas, os gastos da China com energia russa atingiram um recorde de US$ 8,3 bilhões em agosto, com um aumento anual de 68%.













Wang disse que Pequim planeja oferecer oportunidades ainda mais favoráveis ​​para empresas estrangeiras que pretendem entrar no mercado chinês.

Ele destacou a última previsão da Organização Mundial do Comércio que projeta uma queda de 5% do PIB global no longo prazo no caso de uma cisão na economia mundial.

“O impacto negativo do declínio será mais dramático do que as consequências da crise financeira de 2008”, Wang alertou, acrescentando que o comércio exterior deve ser um importante estímulo ao crescimento econômico nas atuais circunstâncias internacionais.

“Acredito que devemos abandonar as medidas protecionistas no comércio e no investimento. As barreiras nessas esferas precisam ser reduzidas”, ele adicionou.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT