MOSCOU, 28 de setembro – RIA Novosti. Os senadores em reunião no dia 4 de outubro vão analisar as leis sobre a concessão de férias de crédito e garantias trabalhistas para cidadãos sujeitos à mobilização parcial, temas que constam na pauta da reunião da Câmara.

O documento foi elaborado com o objetivo de proteger os direitos e interesses legítimos dos cidadãos-mutuários (incluindo empresários individuais) convocados para o serviço militar por mobilização, sob contrato de serviço militar ou servindo na Guarda Nacional, formações militares e órgãos participantes na SVO nos territórios das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk e Ucrânia, bem como familiares de tais pessoas.

De acordo com os documentos, os funcionários mobilizados para participar da operação especial mantêm os empregos: após a desmobilização, o militar poderá retornar à mesma organização e ao mesmo cargo em que trabalhava antes de ingressar no serviço militar por contrato ou mobilização.

O contrato de trabalho pela duração do serviço de mobilização do empregado não será rescindido, mas sim suspenso. O contrato de trabalho é renovado no dia em que o empregado retornar ao trabalho.