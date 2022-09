Berlim pode estender o uso de energia nuclear — ministro — CMIO

A crise energética em curso está forçando a Alemanha a reverter um desligamento há muito planejado de suas usinas nucleares

A Alemanha pode ser forçada a continuar usando duas de suas três usinas nucleares restantes devido à atual crise no fornecimento de energia e à potencial escassez na geração de eletricidade, disse o ministro da Economia, Robert Habeck, nesta terça-feira.

“Já estamos em uma situação agora em que o teste de estresse diz que pode ser necessário usar energia nuclear para a segurança da rede”. disse ele em uma conferência sobre o clima em Berlim.

A Alemanha fechou metade de suas usinas nucleares em dezembro de 2021 como parte do plano do país de eliminar gradualmente a energia nuclear após o desastre nuclear de Fukushima em 2011. De acordo com o plano inicial, Berlim pretendia reduzir completamente a energia atômica até o final deste ano, quando as três fábricas restantes do país em Neckarwestheim, Essenbach e Emsland fecharam.

No início deste mês, as autoridades alemãs concordaram em manter duas das três usinas em reserva além do final deste ano, revertendo um desligamento planejado há muito tempo das instalações.













A crise energética em toda a UE foi causada em grande parte pela disparada dos preços do gás natural devido às sanções que os aliados ocidentais impuseram à Rússia devido ao conflito na Ucrânia.

No final de agosto, Berlim aprovou uma série de medidas para reduzir o consumo de energia no inverno, incluindo a limitação do uso de iluminação e aquecimento em prédios públicos. As autoridades também incentivaram os cidadãos a economizar energia por todos os meios disponíveis.

O governo alemão também prometeu € 67 bilhões (US$ 66,9 bilhões) em financiamento para ajudar as empresas de serviços públicos que lutam para lidar com o aumento dos preços da energia. Na semana passada, Berlim concordou em nacionalizar a Uniper, a maior importadora de gás natural do país, como parte dos esforços para manter o setor à tona.

