Governador da Flórida diz que furacão Ian atingirá todo o estado

“É muito, muito, muito maior do que Charlie. Charlie era muito menor”, acrescentou o governador do estado.

“Ian” atingiu a costa sudoeste da Flórida na quarta-feira. O Centro Nacional de Furacões dos EUA avaliou Ian como um “furacão de categoria 4 muito grave”. A velocidade máxima do vento dentro do furacão excede 240 quilômetros por hora. O furacão Ian passou pelo oeste de Cuba na noite de quarta-feira, intensificando-se a um máximo de categoria 5 na escala Saffir-Simpson. Após o impacto dos elementos, a ilha caribenha foi completamente desenergizada, duas pessoas morreram na província de Pinar del Rio. Mais de 50 mil pessoas no oeste e na parte central do país foram evacuadas.

“Ian” tornou-se o motivo do adiamento do lançamento do foguete transportador SLS com a espaçonave Orion programada para 27 de setembro como parte da missão lunar Artemis-1. O presidente dos EUA, Joe Biden, declarou estado de emergência no estado da Flórida.