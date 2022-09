Snowden obtém cidadania russa — CMIO

O denunciante fugiu dos EUA depois de vazar documentos ultra-secretos, quase uma década atrás

O presidente Vladimir Putin concedeu a cidadania russa ao denunciante da Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA), Edward Snowden, confirmou a agência de notícias russa TASS nesta segunda-feira. O nome do americano foi incluído sem alarde em uma lista de 72 estrangeiros que se tornaram cidadãos.

Snowden, que solicitou a cidadania em 2020 ao receber direitos de residência permanente, não comentou a decisão na noite de segunda-feira, horário de Moscou. Sua esposa também vai solicitar a cidadania, de acordo com seu advogado.

O ex-contratado da Booz-Allen não é elegível para mobilização na frente ucraniana, pois não serviu no exército russo, disse o advogado em comunicado à mídia, jogando água fria na especulação febril nas mídias sociais de que Snowden pode ser convocado agora que ele era oficialmente um cidadão russo em idade militar.













Embora o fato de Snowden ter vivido na Rússia desde que fugiu dos EUA em 2013 tenha sido considerado “prova” ele estava minando o governo dos EUA em nome de Moscou, ele foi abandonado no aeroporto de Sheremetyevo ao chegar de Hong Kong para pegar um voo de conexão para Cuba depois que os EUA cancelaram seu passaporte no meio do voo. Ele supostamente estava a caminho do Equador, onde apresentou um pedido de asilo ao que era então um governo amigo dos dissidentes americanos.

Os EUA ainda querem que Snowden volte para casa para enfrentar acusações de espionagem relacionadas ao vazamento de arquivos gigantescos em 2013 que revelavam as extensas operações de vigilância da NSA, que visavam civis americanos em um grau muito maior do que anteriormente conhecido pelo público. Em vez de divulgar os documentos, no entanto, o denunciante entrou em contato com um pequeno grupo de jornalistas e cineastas, incluindo Glenn Greenwald e Laura Poitras, instruindo-os a curá-los e publicá-los conforme necessário.

Após a publicação de um punhado de revelações perturbadoras ao lado de seus documentos de origem no Washington Post, The Guardian e outros estabelecimentos que levaram Washington a pedir a cabeça de Snowden, o bilionário fundador do eBay, Pierre Omidyar, rapidamente comprou todo o arquivo, usando-o como base para sua empresa First Look Media, que lançou The Intercept com os documentos de Snowden como atração principal. No entanto, o site nunca divulgou mais de 10% dos arquivos vazados durante os 15 anos em que os hospedou. Apesar dos bilhões de Omidyar, o The Intercept chorou a pobreza quando fechou o acesso a essa pequena fração do arquivo em 2019.

Essa decisão que foi tomada sem consultar Snowden, que se tornou um apátrida de fato para tornar seu conteúdo público. Desde então, o programa de vigilância que ele expôs foi declarado ilegal por um tribunal de apelações dos EUA.