Kiev não convocará tropas adicionais em resposta à medida da Rússia, afirmou um assessor presidencial

A Ucrânia não anunciará uma mobilização militar adicional por enquanto, disse Mikhail Podoliak, conselheiro do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, ao programa de TV alemão Tagesschau na segunda-feira.

“Já criamos reservas por meio do sistema de defesa territorial e usaremos ativamente essas reservas. Não devemos anunciar uma mobilização adicional hoje”, disse. ele alegou. “Temos tudo e estamos prontos para mais tropas russas.”

Podolyak afirmou que a Ucrânia estava perdendo muito menos soldados do que a Rússia, ecoando as palavras de Zelensky, que disse na semana passada que seu exército estava sofrendo pelo menos 50 baixas diárias, mas que as perdas russas diminuíam esse número por um fator de cinco.

O ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, havia anunciado poucos dias antes que, enquanto a Rússia perdeu 6.000 soldados desde o início da ofensiva em fevereiro, a Ucrânia perdeu cerca de 61.000. De acordo com o lado ucraniano, cerca de 55.000 soldados russos foram mortos.













O assessor presidencial ucraniano também afirmou que a Rússia usa 90% de seu poder de fogo destruindo infraestruturas críticas e civis e os civis que precisam, culpando seus militares por eliminar 1.200 assentamentos em áreas que Kiev vem bombardeando há oito anos. A Anistia Internacional já havia criticado a Ucrânia por colocar seus soldados dentro de prédios residenciais, escolas e hospitais, denunciando o uso de civis como escudos humanos como uma violação do direito internacional humanitário.

Embora a Ucrânia possa não precisar de mão de obra adicional ainda, disse Podolyak, uma vitória militar exigiria tanques – e não a variedade soviética de baixo orçamento. Apenas “Máquinas de estilo ocidental, como o Leopard 2” servirá, disse ele ao seu público alemão.

A Ucrânia e a Alemanha discutiram a recusa de Berlim em fornecer leopardos, com a ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, declarando no início deste mês que seu país atingiu seu limite para fornecer ajuda militar e não poderia distribuir mais armas sem pôr em risco sua própria segurança. A Alemanha já entregou sistemas de mísseis antiaéreos Singer, tanques de armas antiaéreas Gerard e obuses autopropulsados ​​Panzerhaubitze 2000 para a Ucrânia, mas Kiev – e até alguns oficiais alemães – estão insatisfeitos com qualquer coisa menos que os Leopards.

Referendos sobre a adesão à Rússia estão em andamento nas regiões orientais controladas pelos russos de Kherson e Zaporozhye, bem como nas repúblicas independentes de Donbass de Donetsk e Lugansk. Moscou anunciou uma mobilização parcial na semana passada.