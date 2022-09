NASA conclui teste de ‘defesa planetária’ — CMIO

A agência espacial dos Estados Unidos está agora esperando para ver se foi capaz de tirar um asteroide fora do curso

A NASA completou seu primeiro “defesa planetária” teste, colidindo deliberadamente uma espaçonave em um asteróide flutuando a milhões de quilômetros da Terra em um esforço para mudar seu caminho. A agência disse que teve um impacto direto, mas ainda aguarda dados do experimento.

A espaçonave Double Asteroid Redirection Test (DART) atingiu o asteroide Dimorphos na segunda-feira, colidindo com o objeto de 11 bilhões de libras e 520 pés de comprimento a uma velocidade de cerca de 14.000 milhas por hora. A NASA disse que a nave errou o centro do asteróide por apenas 55 pés, com o momento do impacto capturado em vídeo por uma câmera montada na nave.

“Foi uma conclusão bem-sucedida da primeira parte do primeiro teste de defesa planetária do mundo. Foram anos de trabalho árduo, muita inovação e criatividade nessa missão.” Administrador da NASA Bill Nelson disseadicionando “Acredito que isso nos ensinará como, um dia, proteger nosso próprio planeta de um asteroide que se aproxima.”

Embora a agência espacial tenha confirmado o impacto, pode levar até “um par de meses” antes que os efeitos completos do experimento sejam conhecidos, a engenheira de sistemas de missão da NASA, Elena Adams, disse a repórteres, observando que alguns dos dados estarão disponíveis em questão de dias.

A missão não tinha como objetivo destruir o asteroide, que não representa uma ameaça para a Terra, mas sim mudar seu curso. Dimorphos orbita outro asteróide chamado Didymos, e os pesquisadores registrarão os resultados da colisão observando as trajetórias alteradas de ambos os objetos.

Se alcançado em breve, alterar o curso de um asteroide em apenas 1% poderia ser suficiente para evitar uma colisão letal se ele se dirigisse para a Terra, de acordo com a NASA, que diz que existem cerca de 30.000 objetos próximos da Terra conhecidos no sistema solar. Enquanto a maioria deles tem menos de 100 metros de diâmetro, cerca de um terço está perto do tamanho de Dimorphos a 170 metros, ou aproximadamente tão grande quanto um estádio de futebol.

A NASA não acredita que nenhum asteroide desse tamanho esteja programado para atingir a Terra no próximo século, mas os pesquisadores descobrem regularmente novos objetos voando pelo espaço. Em maio, cientistas de uma empresa com sede na Califórnia identificaram mais de 100 asteroides anteriormente desconhecidos, deixando sem saber quantas rochas não detectadas podem representar uma ameaça à Terra.

A nave DART foi lançada em novembro passado em coordenação com parceiros internacionais, incluindo a Agência Espacial Europeia (ESA), a Agência Espacial Italiana (ASI) e a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA), e custou cerca de US$ 325 milhões. O colisor estava pouco equipado, trazendo apenas sensores para navegação e uma câmera de abertura apelidada de DRACO, que captou o impacto de segunda-feira no filme.