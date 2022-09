Suécia emite alerta sobre gasoduto russo — CMIO

Os navios estão sendo instruídos a evitar a área afetada no Mar Báltico, de acordo com a autoridade marítima do país

A Autoridade Marítima da Suécia (SMA) enviou um alerta na terça-feira sobre dois vazamentos no gasoduto Nord Stream 1, de propriedade russa, no Mar Báltico. “Há dois vazamentos no Nord Stream 1 – um na zona econômica sueca e outro na zona econômica dinamarquesa. Eles estão muito próximos um do outro”, um porta-voz da SMA disse à Reuters. As razões para os vazamentos, que ocorreram no nordeste da ilha dinamarquesa de Bornholm, ainda não são claras, disse ele. Outro porta-voz da SMA disse à agência que as autoridades suecas estavam “mantendo vigilância extra para garantir que nenhum navio chegue muito perto do local.” Na segunda-feira, a Dinamarca disse ter descoberto vazamentos no oleoduto Nord Stream 2, de propriedade russa, a sudeste de Bornholm. O operador do gasoduto confirmou uma queda de pressão nas duas linhas do Nord Stream 1 e no Nord Stream 2.









Entretanto, uma reportagem do jornal Tagesspiegel afirmava que as autoridades alemãs suspeitavam que os oleodutos estavam sujeitos a um “ataque direcionado” que poderia ter sido realizado pela Ucrânia, ou pela Rússia, na tentativa de colocar a culpa em Kiev. A infraestrutura de gás está no centro do atual impasse energético entre a Rússia e a UE. O oleoduto Nord Stream 2 foi concluído em setembro de 2021, mas nunca entrou em operações comerciais, pois Berlim interrompeu sua certificação indefinidamente alguns dias antes do lançamento da operação militar de Moscou na Ucrânia. O Nord Stream 1 fornecia gás para a Europa até o final de agosto, quando a Rússia reduziu as entregas, citando dificuldades técnicas resultantes de sanções ocidentais. A UE alega que o encerramento do gasoduto foi politicamente motivado. Apesar de os dutos não estarem operacionais no momento, eles ainda estão cheios de gás pressurizado, de acordo com a agência de notícias alemã DPA.

Verificado por RJ983



Conteúdo traduzido



Ver fonte