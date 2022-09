EUA para ‘aprofundar’ o envolvimento no Indo-Pacífico – VP – CMIO

O segundo em comando de Joe Biden se reúne com líderes da Ásia-Pacífico durante sua parada em Tóquio, para discutir o combate às ameaças regionais

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, reafirmou a decisão de Washington. “compromisso rígido” em defesa do Japão durante sua primeira viagem oficial ao país na segunda-feira. Ela se encontrou com o primeiro-ministro japonês em Tóquio para discutir a “provocações” no Estreito de Taiwan.

Harris está liderando uma delegação dos EUA ao funeral de Estado do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, que foi assassinado em julho. Antes da cerimônia, o segundo oficial dos EUA conheceu o sucessor de Abe, Fumio Kishida. Eles discutiram “As recentes provocações agressivas e irresponsáveis ​​da China no Estreito de Taiwan” e condenou o recente teste de mísseis balísticos da Coreia do Norte, disse uma leitura divulgada pela Casa Branca.

Na terça-feira, ela também se encontrou com o primeiro-ministro sul-coreano Han Duck-soo e o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese, que estão representando seus respectivos governos no funeral. Seul e Canberra estão entre os principais parceiros de Washington na região da Ásia-Pacífico.

Antes de voar para Tóquio, Harris prometeu usar sua viagem para “reafirmamos nossos compromissos com nossos aliados e continuamos a aprofundar o engajamento” na região.

Taiwan tornou-se um ponto crítico nas relações EUA-China no início de agosto, quando a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, visitou a ilha chinesa autônoma contra as advertências de Pequim. O governo chinês acusa Washington de desafiar sua soberania sobre Taiwan ao empurrar a administração local para o separatismo.













Harris descreveu a aliança EUA-Japão como “uma pedra angular do que acreditamos ser essencial para a paz, estabilidade e prosperidade na região do Indo-Pacífico”, durante a parte pública da reunião no Palácio Akasaka de Tóquio.

Os EUA mantêm dezenas de milhares de soldados no Japão desde que ocuparam o país durante a Segunda Guerra Mundial. Abe, que serviu como primeiro-ministro em 2006-2007 e novamente em 2012-2020, foi uma figura-chave para afastar o Japão de sua postura pacifista do pós-guerra e reconstruir suas forças armadas. Ele foi assassinado em 8 de julho durante um evento de campanha em nome de seu conservador Partido Liberal Democrata, que domina a política japonesa desde 1955.

O primeiro-ministro Kishida dobrou a política militar de Abe e atualmente busca um orçamento recorde de defesa de quase US$ 40 bilhões para o ano fiscal de 2023, potencialmente tornando o Japão o terceiro maior gastador militar do mundo depois dos EUA e da China.

Tóquio planeja gastar os fundos para estocar cerca de 1.000 mísseis de longo alcance adicionais e reforçar suas forças sob uma próxima atualização da estratégia militar nacional, segundo a mídia local.

A vice-presidente Harris deve viajar do Japão para a Coreia do Sul, onde supostamente visitará a Zona Desmilitarizada (DMZ) na fronteira com a Coreia do Norte. A última autoridade de alto nível dos EUA a visitar a DMZ foi Pelosi, que foi lá no mês passado, logo após sua controversa viagem a Taiwan.