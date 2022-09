Grécia andando em um atoleiro – Erdogan – CMIO

O presidente de Türkiye criticou seu aliado da OTAN por suposta militarização das ilhas do Mar Egeu

A Grécia não é igual a Türkiye e vai se meter em um atoleiro ao confrontá-la, alertou o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Ele criticou Atenas por uma suposta militarização de suas ilhas no Mar Egeu.

O objetivo real da postura de confronto de Atenas em relação a Türkiye está impedindo o progresso do país em direção à grandeza, disse o presidente, em um discurso na segunda-feira após uma reunião do gabinete turco.

“Este é um jogo perigoso para os políticos gregos, o estado grego, o povo grego e aqueles que os usam como marionetes”. afirmou Erdogan.

“Nem esses acúmulos militares nem esse apoio político e econômico são suficientes para elevar a Grécia ao nosso nível, mas esses passos errados são suficientes para arrastar a Grécia para o pântano em todos os sentidos”, disse. ele adicionou.

O líder turco estava comentando sobre o envio de armas adicionais para as ilhas de Lesbos e Samos. Na semana passada, a mídia em Türkiye mostrou o que eles alegaram ser filmagens feitas por drones militares de Ancara, mostrando veículos blindados sendo descarregados de um navio de desembarque grego. O hardware foi supostamente doado a Atenas por Washington.













Ancara convocou o embaixador grego para apresentar um protesto formal na segunda-feira, mas Atenas rejeitou suas acusações como infundadas. O governo grego diz que suas atividades militares no mar Egeu são reativas às políticas agressivas de Türkiye.

Erdogan acusou a Grécia de estar envolvida em “manipulações e escalações” e advertiu que o resultado de um possível confronto com Türkiye seria desastroso para o povo grego. Como exemplo, ele mencionou as perdas que as forças expedicionárias gregas em Türkiye sofreram há um século, durante a Guerra da Independência da Turquia.

Lesbos e Samos faziam parte do Império Otomano, mas o domínio de Istambul sobre eles diminuiu no início do século XX. A Grécia incorporou as ilhas junto com várias outras no início da década de 1910.

Atenas selou sua soberania sobre eles sob o Tratado de Lausanne de 1923, que encerrou as hostilidades de Türkiye com as nações europeias. Os termos do acordo proibiram especificamente a Grécia de construir bases navais ou fortificações em quatro delas, incluindo Lesbos e Samos.