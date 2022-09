Suécia investiga possível plano por trás de vazamentos de oleodutos russos – CMIO

Autoridades suspeitam de ‘sabotagem grosseira’, pois os EUA supostamente oferecem ‘apoio’ às investigações europeias

A polícia da Suécia lançou uma investigação preliminar sobre um possível ataque de sabotagem aos oleodutos Nord Stream 1 e 2 da Rússia, depois que vários vazamentos importantes foram relatados após perdas repentinas de pressão em três das linhas da rede na segunda-feira.

“Nós estabelecemos um relatório e a classificação do crime é sabotagem grosseira”, disse. disse um porta-voz da polícia nacional na terça-feira, segundo a Reuters.

Mais cedo nesta terça-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que “nenhuma opção pode ser descartada” quando se trata de determinar como os gasodutos da rede de gás do Mar Báltico foram danificados. O diário alemão Tagesspiegel também informou na terça-feira que Berlim suspeita que os vazamentos sejam resultado de uma “ataque direcionado”.

As suspeitas de sabotagem cresceram depois que cientistas da Dinamarca e da Suécia disseram ter registrado explosões submarinas perto dos oleodutos na segunda-feira.













“Não há dúvida de que foram explosões”, O sismólogo Bjorn Lund, do Centro Nacional de Sismologia da Suécia (SNSN), disse à emissora pública SVT na terça-feira.

Enquanto isso, um alto funcionário dos EUA não identificado disse à AFP que Washington não especularia sobre a causa dos danos, mas está “pronto para dar suporte” para a Europa na investigação do incidente.

O oleoduto Nord Stream 1 foi concluído em 2011, com a construção do Nord Stream 2 a partir de 2018. A pressão política e as sanções dos EUA causaram vários atrasos antes que a linha mais nova fosse concluída em 2021, embora nunca tenha entrado online.

O governo alemão suspendeu a certificação do Nord Stream 2 dois dias antes de a Rússia iniciar sua ofensiva militar na Ucrânia no final de fevereiro e desde então se recusou a abri-la.