Pesquisa revela atitude dos alemães em relação a Scholz — CMIO

O índice de aprovação de Scholz e a confiança geral no governo do país permanecem baixos, mostra uma nova pesquisa

O índice de aprovação do chanceler alemão Olaf Scholz permanece baixo, com apenas 38% dos alemães acreditando que ele está apto para seu trabalho, mostra uma pesquisa realizada pelo instituto de pesquisa alemão INSA. Quase 50% dos alemães veem Scholz como impróprio para o cargo, de acordo com o estudo publicado pelo Bild na terça-feira.

Embora seu índice de aprovação permaneça baixo, Scholz teve um desempenho melhor em setembro do que em agosto. A pesquisa anterior do INSA mostrou que apenas 25% do público estava satisfeito, com a classificação se tornando a mais baixa desde que Scholz assumiu o cargo em dezembro.

A pesquisa mostra que o índice geral de aprovação do governo ficou ainda mais baixo, com 64,5% dos entrevistados descrevendo seu nível de confiança como “baixo” em comparação com cerca de 62% em agosto. Apenas 30% descreveram seu nível de confiança no governo federal como “Alto,” de acordo com o questionário.













Vários ministros do gabinete também mostraram índices de aprovação extremamente baixos, com a ministra da Defesa, Christine Lambrecht, tendo o pior desempenho. Apenas 18% dos entrevistados estavam satisfeitos com a forma como ela estava fazendo seu trabalho, enquanto 63% desaprovavam.

Quase 35% dos alemães aprovam o ministro da Economia Robert Habeck, enquanto cerca de 50% estão insatisfeitos com ele. O ministro das Finanças, Christian Lindner, mostrou resultados semelhantes, com cerca de 33,6% aprovando seu trabalho e 50% expressando desaprovação.

O ministro da Saúde alemão, Karl Lauterbach, continua sendo a figura mais controversa dentro do governo, indica a pesquisa, com a sociedade permanecendo dividida aproximadamente pela metade em seu desempenho. Cerca de 40% aprovam seu trabalho, enquanto 47% o desaprovam.