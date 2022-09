Agência de espionagem sul-coreana faz previsão de teste nuclear – MP — CMIO

Pyongyang poderia realizar sua sétima detonação nuclear dentro de semanas, de acordo com um legislador de Seul

A Coreia do Norte poderia testar um dispositivo nuclear em algum momento entre 16 de outubro e 7 de novembro, afirmou um legislador sul-coreano, citando a agência de inteligência estrangeira do país.

A avaliação foi supostamente parte de um briefing a portas fechadas que o Serviço Nacional de Inteligência (NIS) deu ao comitê de inteligência parlamentar, e foi tornado público na quarta-feira por Yoo Sang-beom, um legislador do Partido do Poder Popular, que está no poder. o órgão de fiscalização.

A linha do tempo foi identificada com base nas datas dos eventos políticos programados na China e nos EUA, explicou o parlamentar. Em 16 de outubro, o Partido Comunista Chinês iniciará seu 20º Congresso Nacional, e 7 de novembro é a véspera das eleições de meio de mandato nos EUA.

A agência de inteligência afirmou que a probabilidade de um teste foi aumentada pela recente conclusão do Túnel 3 no campo de testes de Punggye-ri, disse Yoo a jornalistas.

Os seis testes nucleares da Coreia do Norte entre outubro de 2006 e setembro de 2017 foram todos conduzidos na instalação subterrânea na província de Hamgyong do Norte, mais ao norte. Observadores da Coreia do Norte avaliaram neste verão que o Túnel 3 do sul parecia totalmente pronto para um novo teste, baseado em imagens de satélite.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Coreia do Norte testa míssil balístico – Seul

Na semana passada, Seul relatou um teste norte-coreano de um míssil balístico de curto alcance no Mar do Japão. O exercício foi realizado quando a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, estava a caminho de visitar os aliados regionais Japão e Coreia do Sul.