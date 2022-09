MOSCOU, 28 de setembro – RIA Novosti. Moscou aguarda a reação da União Europeia às palavras do ex-chanceler polonês Radoslaw Sikorsky, que no dia anterior agradeceu aos Estados Unidos pelos acidentes nos dois gasodutos Nord Stream, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova.

Na segunda-feira, a Nord Stream 2 AG informou que em uma das linhas da Nord Stream 2 (estava cheia de gás técnico após a construção), ocorreu uma emergência nas águas dinamarquesas perto da ilha de Bornholm, acompanhada de uma queda acentuada da pressão. As razões são desconhecidas, uma investigação está em andamento, a empresa especificou. Em seguida, a Nord Stream AG, operadora da Nord Stream, relatou a queda de pressão em ambas as linhas. Os motivos também não são conhecidos.

Sikorsky se alegrou com os danos ao gasoduto, escrevendo nas redes sociais “Obrigado, EUA”, sem especificar o que queria dizer. Em resposta, Zakharova se perguntou se este post era uma declaração oficial sobre um ataque terrorista.

“O que a Sikorsky fez ontem, se ficar sem a reação da União Europeia, sem a reação das instituições europeias e da burocracia europeia, não devemos falar sobre seu ódio por nós, devemos dizer que eles odeiam aqueles que os elegem na Europa – aquelas pessoas que delegaram o controle de suas próprias vidas a elas. Isso não pode passar despercebido”, disse Zakharova à rádio Sputnik.

De acordo com informações das autoridades dinamarquesas e suecas, dois vazamentos de gás foram descobertos em Nord Stream, no nordeste da ilha de Bornholm, e um em Nord Stream 2, no sudeste da ilha.

Como a Bloomberg informou, a Alemanha e a Dinamarca não descartaram que os vazamentos no Nord Stream e Nord Stream 2 foram devidos a sabotagem. O centro sísmico sueco disse que fortes explosões submarinas foram registradas na área de vazamentos de gás do Nord Stream na segunda-feira, informou um jornalista do canal de TV sueco SVT. A ministra das Relações Exteriores da Suécia, Ann Linde, também disse na terça-feira à noite que os incidentes com vazamento de gás dos dutos Nord Stream e Nord Stream 2 foram devido a “explosões”. A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, após a emergência ameaçou responder à “violação deliberada” da infraestrutura energética europeia, sem especificar quem poderia estar por trás do incidente.

A Casa Branca disse um pouco antes que os Estados Unidos não “especulariam” sobre as causas dos vazamentos no Nord Stream e estavam prontos para prestar assistência aos países europeus.

O trabalho da Nord Stream está suspenso desde o final de agosto devido a problemas com o reparo das turbinas da Siemens causados ​​por sanções ocidentais. No entanto, o gasoduto permaneceu cheio de gás.