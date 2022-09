Indústria russa de metanol fechando – mídia – CMIO

O produto químico vital está sendo vítima de sanções ocidentais, relatórios diários Kommersant

A produção de metanol na Rússia caiu para níveis mínimos necessários para manter as plantas de produção funcionando, informou o jornal Kommersant nesta segunda-feira.

A suspensão do comércio com clientes na Europa e uma queda na demanda doméstica estão forçando os produtores a reduzir drasticamente a produção e vender seus produtos para a China a um preço baixo, escreve o jornal, citando suas fontes.

Em 2020, a Rússia foi o quarto maior fornecedor de metanol do mundo, respondendo por 10% das exportações globais, de acordo com o portal de dados econômicos TrendEconomy. Entre os principais importadores de metanol estão a China, os EUA e a Índia.

O metanol, o álcool mais simples, pode ser obtido a partir do gás natural e tem diversos usos industriais. É um bloco de construção químico para plásticos, tintas e materiais de construção e também amplamente utilizado na indústria automobilística e como combustível.













Existem nove produtores de metanol na Rússia com uma produção combinada de 4,5 milhões de toneladas por ano, com quase metade sendo exportada, segundo o Kommersant. No ano passado, o setor teve um rápido crescimento em um cenário de altos preços globais, e as empresas russas tinham planos de expansão adicional. O principal cliente da Rússia era a UE e, embora o metanol em si não fosse alvo de sanções, transportá-lo por mar através dos portos da UE tornou-se problemático devido às restrições de transporte impostas pelo bloco. A demanda por metanol na China também diminuiu devido à política de zero Covid do país e aos bloqueios subsequentes.

Os produtores de metanol querem evitar o fechamento completo das fábricas, pois reiniciá-las seria caro, no entanto, algumas fábricas já foram parcialmente fechadas, escreve o Kommersant.

