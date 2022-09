Muitos comentaristas observaram que tal resultado do relacionamento do britânico, que abrigou Karkadym e depois deixou sua esposa e filhos por ela, era previsível.

“Uma grande lição para ela em todas as ações e consequências”, diz This world isnut.

Como o jornal noticiou anteriormente, Garnett terminou com Karkady por causa de seu comportamento agressivo: durante uma das brigas, uma mulher ucraniana “pegou uma faca e bateu na parede várias vezes com ela”. Após a separação, Karkadym tentou duas vezes entrar na casa de Garnett para falar com ele, ambas as vezes ela foi detida pela polícia. A última vez que os policiais foram chamados pelos vizinhos, eles ouviram os gritos de uma mulher ucraniana perto da casa alugada de Garnett quando ela tentou “bater a porta da frente”, mas ela correu para correr, como resultado, os policiais a encontraram “escondida nos arbustos próximos.”