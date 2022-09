Impossível estimar tempo de retomada da operação do Nord Stream, diz operador

“A Nord Stream AG iniciou a mobilização de todos os recursos necessários para um levantamento dos danos em cooperação com as autoridades locais relevantes. Atualmente não é possível estimar um prazo para a restauração da infraestrutura de transporte de gás”, disse a empresa em um comunicado.

Ainda segundo a operadora, a queda de pressão em ambas as partes do Nord Stream permite assumir com segurança que o vazamento do gasoduto foi causado por danos físicos, registrados na Dinamarca e na Suécia. A guarda costeira dos países foi acionada.